Подросток умер на перемене в подмосковной школе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Химки, улица Родионова, 3с1 Карта всех событий

В Подмосковье в здании школы умер 14-летний ребенок. Об этом стало известно в пятницу, 9 декабря.

Трагедия произошла в утром, в школе № 31 города Химки. Учащийся девятого класса, идя с товарищами по коридору во время перемены, внезапно упал в обморок. Одноклассники попросили учителя вызвать скорую. К моменту прибытия медиков подросток уже скончался.

По информации, которые врачи передали отцу погибшего, смерть наступила из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности и тромбоэмболии. В школу прибыли сотрудники правоохранительных органов, ведутся следственные мероприятия.

Известно, что у погибшего были проблемы со здоровьем, он имел освобождение от уроков физической культуры. Ранее в этом году он уже терял сознание, однако в тот раз врачи успели спасти ребенка, сообщил «МК».

Другой трагический случай произошел в Иркутске. В местной больнице скоропостижно скончался четырехмесячный ребенок. Точные причины смерти не сообщались, однако ухудшилось состояние младенца после введения ему прививок.