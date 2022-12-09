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Общественное пространство с «ледяной» инсталляцией появится в Москве

Полина Долганова
Город
Общественное пространство с «ледяной» инсталляцией появится в Москве
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

«Ледяной» сад из зеркальных панелей появится на территории жилого комплекса «Молжаниново» в САО Москвы. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, в проекте живые красочные растения соединятся с зеркальными «глыбами льда». Эффект ледяного сада будет создан благодаря зеркальным панелям высотой от одного до 3,5 метра.

Композиция будет освещаться только за счет естественного света.

По словам Леона Пряжникова, главы управления развития продукта и аналитики группы «Самолет», которое является создателем проекта, сад кристаллов полностью соответствует своей идее, которая заключается в том, чтобы притягивать взгляд за счет контраста ледяных зеркал и пламенеющих деревьев.

Недавно в Москве утвердили проект реорганизации бывшей промышленной зоны «Братцево», в рамках которой там появится современный жилой квартал. Столичные эксперты в четверг, 8 декабря, оценили подобное решение. Так, эксперт по мерам поддержки бизнеса и предпринимательства, член московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк отметил, что правительство Москвы проводит последовательную политику в создании города, в котором жители будут иметь комфортные условия для работы и жизни.

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