Ребенок выпал из окна на северо-западе столицы

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Россия, Москва, Челобитьевское шоссе Карта всех событий

На северо-западе Москвы трехлетний ребенок выпал из окна жилого многоэтажного дома. Об этом стало известно в пятницу, 9 декабря.

По неподтвержденным данным, инцидент произошел в четверг, 8 декабря, на Челобитьевском шоссе. Трехлетний ребенок находился в квартире с бабушкой, пока мать была на работе. В какой-то момент малыш уснул, и пенсионерка решила отойти по делам. Через некоторое время ребенок проснулся, добрался до окна и выпал.

Малыш выжил. Под окнами дома его обнаружил сосед и оказал помощь, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Другой случай произошел в Новой Москве. Семиклассница упала с высоты восьмого этажа и выжила.