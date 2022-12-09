Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ребенок выпал из окна на северо-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Ребенок выпал из окна на северо-западе столицы
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Челобитьевское шоссе Карта всех событий

На северо-западе Москвы трехлетний ребенок выпал из окна жилого многоэтажного дома. Об этом стало известно в пятницу, 9 декабря.

По неподтвержденным данным, инцидент произошел в четверг, 8 декабря, на Челобитьевском шоссе. Трехлетний ребенок находился в квартире с бабушкой, пока мать была на работе. В какой-то момент малыш уснул, и пенсионерка решила отойти по делам. Через некоторое время ребенок проснулся, добрался до окна и выпал.

Малыш выжил. Под окнами дома его обнаружил сосед и оказал помощь, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Другой случай произошел в Новой Москве. Семиклассница упала с высоты восьмого этажа и выжила.

Москва Дети Район Северный Северо-Западный административный округ (СЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте