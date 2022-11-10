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Семиклассница упала с восьмого этажа в Новой Москве и выжила

Степан Жирнов
Происшествия
Семиклассница упала с восьмого этажа в Новой Москве и выжила
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Семиклассница в Новой Москве упала с восьмого этажа и выжила. Об этом стало известно в четверг, 10 ноября.

Инцидент произошел в поселке Сосенское. Прохожий увидел, как 13-летняя девочка выпала из окна жилого дома. Мужчина немедленно вызвал скорую помощь.

Медики оперативно прибыли к подъезду и госпитализировали девочку. У нее диагностированы травмы головы и многочисленные ушибы, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Другое падение людей с большой высоты произошло на строительной площадке в подмосковных Мытищах. При выполнении фасадных работ двое рабочих выпали с подъемника. Мужчины пережили падение с высоты 15–20 этажей и были госпитализированы.

По данному факту областной Следственный комитет проводит проверку.

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