Путин допустил резкое снижение инфляции в первом квартале 2023 года

Фото: Администрация президента РФ

В России наблюдается тренд на снижение инфляции, в следующем году он может продолжиться, а показатель вернется к значению пять процентов, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 9 декабря.

По его словам, в этом году показатель инфляции для российской экономики будет приемлемым — 12,2 процента.

— У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Мы рассчитываем по итогам следующего квартала (2023 года — прим. «ВМ») уже к пяти процентам подойти, а может быть, и ниже, — сказал президент на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.

Путин заключил, что странам ЕАЭС, в том числе России, удается удерживать различные макроэкономические показатели «на очень хорошем уровне», передает ТАСС.

Аналитик Александр Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что основные перемены в российской экономике в ближайшее время будут связаны с изменениями в торговле с другими странами. Однако экономика будет меняться и внутри России.