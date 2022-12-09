Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пресс-секретарь сообщила о самочувствии Бедроса Киркорова

Ирина Игнатенко
Общество
Пресс-секретарь сообщила о самочувствии Бедроса Киркорова
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сообщения о том, что народный артист России Бедрос Киркоров попал в реанимацию, не соответствуют действительности. Об этом «360» сообщила пресс-секретарь его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

Она отметила, что увидела подобные сообщения в нескольких СМИ. Успенская уточнила, что она связалась с главным врачом, который эти данные не подтвердил

— Разговаривала с Бедросом и главным врачом. Все хорошо. Сообщения о реанимации опровергли, — заявила Успенская.

Успенская отметила, что Филипп пока не может навестить отца. Из-за увеличения числа заболевших гриппом врачи ограничили визиты в больницы.

В апреле текущего года Бедрос Киркоров попал в больницу после перенесенной коронавирусной инфекции.

В среду, 7 декабря, появилась информация, что у Бедроса Киркорова диагностирован пневмоторакс, то есть скопление воздуха или газов в плевральной полости.

Здоровье Филипп Киркоров Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте