Пресс-секретарь сообщила о самочувствии Бедроса Киркорова

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Сообщения о том, что народный артист России Бедрос Киркоров попал в реанимацию, не соответствуют действительности. Об этом «360» сообщила пресс-секретарь его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

Она отметила, что увидела подобные сообщения в нескольких СМИ. Успенская уточнила, что она связалась с главным врачом, который эти данные не подтвердил

— Разговаривала с Бедросом и главным врачом. Все хорошо. Сообщения о реанимации опровергли, — заявила Успенская.

Успенская отметила, что Филипп пока не может навестить отца. Из-за увеличения числа заболевших гриппом врачи ограничили визиты в больницы.

В апреле текущего года Бедрос Киркоров попал в больницу после перенесенной коронавирусной инфекции.

В среду, 7 декабря, появилась информация, что у Бедроса Киркорова диагностирован пневмоторакс, то есть скопление воздуха или газов в плевральной полости.