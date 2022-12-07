Бедроса Киркорова госпитализировали с пневматороксом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Отца короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова экстренно госпитализировали в одну из московских больниц, где ему диагностировали пневматорокс. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил Telegram-канал «112».

Известно, что артист почувствовал себя плохо, в связи с чем ему вызвали скорую помощь. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации Киркорова-старшего, передает канал.

Напомним, летом этого года отец Филиппа Киркорова отметил 90-летие.

Пневмотораксом называют скопление воздуха или газов в плевральной полости. Это состояние вызывает расстройство функции дыхания и кровообращения.

В июне народный артист Бедрос Киркоров попал в реанимацию с хронической сердечной недостаточностью. Он находился на лечении в 3-й Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Тогда состояние Киркорова оценивалось как тяжелое, и речь шла о спасении жизни артиста. Лечением знаменитости занимался профессор Амиран Шотаевич Ревишвили.

Король российской эстрады признавался, что отец в настоящее время является самым близким человеком в его жизни. По его словам, Бедрос Филиппович не дал ему ни одного творческого совета, однако аура певца «была талисманом» Киркорова-младшего.