«Состояние тяжелое»: Бедроса Киркорова доставили в реанимацию
Народного артиста России Бедроса Киркорова госпитализировали в реанимацию.
— Да, это правда. Бедрос попал в реанимацию. Состояние тяжелое. Но профессор Амиран Шотаевич Ревишвили делает все для спасения жизни, — объяснил представитель его сына Филиппа Киркорова.
У него диагностировали хроническую сердечную недостаточность. Бедроса Киркорова отправили в 3-й Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, пишет Telegram-канал РБК.
8 апреля певица Марина Хлебникова приняла участие в телевизионной программе «Привет, Андрей!». Артистка появилась на телевидении впервые после пожара в своей московской квартире, который произошел в ноябре прошлого года.
На программе она исполнила свой хит «Дожди». Также Хлебникова рассказала о своем самочувствии.
18 ноября 2021 года Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести артистку в медикаментозную кому.
27 января певица показала, как выглядит ее квартира после страшного события. Видеоролик с последствиями пожара она разместила в социальных сетях.