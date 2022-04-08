«Состояние тяжелое»: Бедроса Киркорова доставили в реанимацию

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Народного артиста России Бедроса Киркорова госпитализировали в реанимацию.

— Да, это правда. Бедрос попал в реанимацию. Состояние тяжелое. Но профессор Амиран Шотаевич Ревишвили делает все для спасения жизни, — объяснил представитель его сына Филиппа Киркорова.

У него диагностировали хроническую сердечную недостаточность. Бедроса Киркорова отправили в 3-й Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, пишет Telegram-канал РБК.

8 апреля певица Марина Хлебникова приняла участие в телевизионной программе «Привет, Андрей!». Артистка появилась на телевидении впервые после пожара в своей московской квартире, который произошел в ноябре прошлого года.

На программе она исполнила свой хит «Дожди». Также Хлебникова рассказала о своем самочувствии.

18 ноября 2021 года Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести артистку в медикаментозную кому.

27 января певица показала, как выглядит ее квартира после страшного события. Видеоролик с последствиями пожара она разместила в социальных сетях.