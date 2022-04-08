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Марина Хлебникова приняла участие в съемках на телевидении впервые после пожара

Лейла Алиева

Общество
Марина Хлебникова приняла участие в съемках на телевидении впервые после пожара
Фото: ВКонтакте /marinahlebnikovaofficial

Певица Марина Хлебникова приняла участие в телевизионной программе «Привет, Андрей!». Артистка появилась на телевидении впервые после пожара в своей московской квартире, который произошел в ноябре прошлого года. На программе она исполнила свой хит «Дожди». Также Хлебникова рассказала о своем самочувствии, пишет Пятый канал.

— У меня поражение кожи. Я так благодарна, что меня спасли. Чувствовала безмерную поддержку людей. Спасибо вам, люди, — рассказала она во время эфира.

18 ноября 2021 года заслуженная артистка России Марина Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести артистку в медикаментозную кому. 27 января певица показала, как выглядит ее квартира после страшного события. Видеоролик с последствиями пожара она разместила в социальных сетях. Было видно, что последствия пожара практически устранены. В квартире певицы идет ремонт.

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