Марина Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Российская певица Марина Хлебникова вернулась в свою квартиру после страшного пожара и показала публике его последствия. Видеоролик она опубликовала в своем Instagram.

Видно, что последствия пожара практически устранены. В квартире певицы идет ремонт. За саму Хлебникову также переживать не стоит — на видеоролике слышен ее веселый голос.

— Вот заехала сегодня к себе в квартиру, посмотреть, как идет ремонт. Цветы живые все, так что все хорошо, — резюмировала она в социальной сети.

Видео: Инстаграм Хлебниковой (сторис)

О пожаре в квартире Хлебниковой стало известно 18 ноября. Сообщалось, что певица была госпитализирована. Когда спасатели выносили ее из горящей квартиры, она была без сознания. Из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести артистку в медикаментозную кому.

6 декабря ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщалось, что исполнительница дышит сама и находится в стабильном состоянии.

Отмечалось, что у звезды зафиксировали 20 процентов жизнеугрожающих ожогов, однако организму удалось с ними справиться. В начале января Хлебникову выписали из больницы.