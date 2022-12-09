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«Я не какой-то шоумен»: Цискаридзе резко отреагировал на сравнение с Малаховым

Полина Долганова
Общество
«Я не какой-то шоумен»: Цискаридзе резко отреагировал на сравнение с Малаховым
Фото: Youtube / Сама Меньшова

Артист балета Николай Цискаридзе заявил, что его не нужно сравнивать с Андреем Малаховым и Максимом Галкиным*, потому что он имеет гораздо большее признание в мире.

По его словам, он уважает коллег по цеху, однако находится совсем на другом уровне.

— Их слово не будет обсуждаться в The New York Times, Financial Times или Le Figaro. А любой мой комментарий будет опубликован в этих газетах — я не только в России, я вообще в мире занимаю другое положение. Я не какой-то шоумен — я человек, заработавший международное признание на совсем другой орбите, — заявил артист.

Он добавил, что именно поэтому ведет себя достаточно сдержанно на посту ведущего шоу «Сегодня вечером», так как знает, что его слова и поведение будут обсуждаться в мировых СМИ, передает Moskvichmag.

Актер Станислав Садальский в последнее время часто высказывается в адрес нового ведущего шоу «Сегодня вечером» Николая Цискаридзе. По его словам, артист балета является причиной низких рейтингов телепрограммы, так как ведет ее очень плохо. В свою очередь Цискаридзе не стал молчать и прокомментировал выходки актера.

*Признан на территории России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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