Десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

В подмосковном Орехово-Зуевском городском округе столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 9 декабря.

По ее словам, авария произошла в районе полудня недалеко от деревни Малая Дубна. В результате столкновения пострадали пассажиры и водитель автобуса. На месте работают оперативные службы, в том числе и бригада скорой помощи.

По неподтвержденным данным пострадали 10 человек.

По факту ДТП прокуратура проводит проверку.

Еще одна авария произошла в ночь с 8 на 9 декабря на МКАД. На внутренней стороне 26-километра Московской кольцевой автодороги загорелся автомобиль.