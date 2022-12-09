Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

В подмосковном Орехово-Зуевском городском округе столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в пятницу, 9 декабря.

По ее словам, авария произошла в районе полудня недалеко от деревни Малая Дубна. В результате столкновения пострадали пассажиры и водитель автобуса. На месте работают оперативные службы, в том числе и бригада скорой помощи.

По неподтвержденным данным пострадали 10 человек.

По факту ДТП прокуратура проводит проверку.

Еще одна авария произошла в ночь с 8 на 9 декабря на МКАД. На внутренней стороне 26-километра Московской кольцевой автодороги загорелся автомобиль.

Транспорт Подмосковье Московская область ДТП Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте