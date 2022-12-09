Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автомобиль загорелся на 26-ом километре МКАД

Юлия Курганова
Происшествия
Автомобиль загорелся на 26-ом километре МКАД
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 26-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 26-го километра МКАД (в районе съезда на Липецкую улицу) загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 8 декабря.

— Занята одна полоса, движение затруднено. Рекомендуем объезжать этот участок, — сказано в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

8 декабря водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в ограждение на съезде с внешней стороны МКАД на Косинскую эстакаду. На месте аварии работают оперативные службы города.

До этого сообщалось, что на севере Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Авария произошла на Ленинградском шоссе при движении в сторону области. На месте работали оперативные службы.

МКАД Автомобили ДТП Район Бирюлево Восточное Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Все мнения
О проекте