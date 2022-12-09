Автомобиль загорелся на 26-ом километре МКАД

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 26-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 26-го километра МКАД (в районе съезда на Липецкую улицу) загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 8 декабря.

— Занята одна полоса, движение затруднено. Рекомендуем объезжать этот участок, — сказано в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

8 декабря водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в ограждение на съезде с внешней стороны МКАД на Косинскую эстакаду. На месте аварии работают оперативные службы города.

До этого сообщалось, что на севере Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Авария произошла на Ленинградском шоссе при движении в сторону области. На месте работали оперативные службы.