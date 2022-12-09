Жителям Москвы рассказали о погоде в выходные

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В предстоящие выходные в Москве ожидается много осадков, однако температура для декабря будет комфортная — от нуля до двух градусов мороза днем. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 9 декабря.

— В ближайшие дни в Москве ожидается много осадков, но будет довольно тепло для декабря. В выходные пройдет дождь с мокрым снегом, возможно появление гололеда. Днем столбики термометров покажут от нуля до двух градусов мороза, а ночью опустятся до минус четырех, — рассказали в пресс-службе.

В начале следующей недели в городе ожидается потепление. Вместо снега пойдет дождь, а температура в понедельник и вторник воздух прогреется до трех градусов выше нуля. Порывы ветра в эти дни могут достигать 12–15 метров в секунду.

В среду температура воздуха не поднимется выше нуля градусов, а ночью похолодает до минус пяти градусов. В столице снова пойдет снег, передает официальный сайт мэра Москвы.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дорогах и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры необходимо соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.