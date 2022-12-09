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Москва стала лидером «Зеленого рейтинга» регионов России

Александр Афонин
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Москва стала лидером «Зеленого рейтинга» регионов России
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Столица возглавила «Зеленый рейтинг» регионов, который ежегодно составляет Российский экологический оператор. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 9 декабря.

— Москва как крупнейший мегаполис всегда уделяла особое внимание вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Важным этапом реформы в этой области стало введение с 1 января 2022 года института регионального оператора, по итогам конкурса этот статус получил ГУП «Экотехпром», оказывающий более 20 лет соответствующие услуги, — сказал он.

«Зеленый рейтинг» составляется на основе статистических показателей и результатов соцопроса. Главными критериями служат качество и доступность инфраструктуры и услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами. Кроме того, важным пунктом является уровень информированности горожан о планируемых реформах и их отношение к ним.

В начале ноября сообщалось, что Москва возглавила рейтинг городов России по снижению цен на вторичное жилье в октябре. Средняя стоимость одного «квадрата» жилья в столице составила 289,35 тысячи рублей.

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