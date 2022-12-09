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Суд приговорил Илью Яшина к 8,5 года колонии за распространение фейков об армии

Степан Жирнов
Происшествия
Суд приговорил Илью Яшина к 8,5 года колонии за распространение фейков об армии
Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Суд приговорил Илью Яшина* к 8,5 года колонии за распространение фейков об армии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда в пятницу, 9 декабря.

Суд приговорил Илью Яшина к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима. Также политику четыре года после освобождения будет запрещено администрировать интернет-ресурсы, в том числе и вести социальные сети.

Ранее прокурор требовал приговорить экс-депутата к девяти годам колонии. На данный момент это самое строгое наказание, присужденное за подобную статью.

Бывшего столичного муниципального депутата обвиняют в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных Сил РФ в ходе спецоперации на Украине.

Сам Яшин* свою вину не признал.

* Внесен Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

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