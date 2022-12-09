Читатели Breitbart назвали требование Украины запретить российскую культуру нацистским

Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Читатели американского портала Breitbart в пятницу, 9 декабря, обрушились с критикой на министра культуры Украины Александра Ткаченко, который недавно призвал западные страны прекратить проведение концертных мероприятий с музыкой российских композиторов, а также бойкотировать другие формы российской культуры.

Пользователи Сети сравнили подобное заявление с действиями нацистов во времена гитлеровской Германии. Как отметил один из комментаторов, «в этом и есть вся суть нацизма».

Другой читатель написал, что призывы украинской стороны к подобным мерам стали «самой глупой вещью», которую он когда-либо читал.

— Интересно, во время Второй мировой войны люди перестали читать о Гете или Шиллера, немецкий вклад в мировую культуру был проигнорирован? — отметил еще один пользователь.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что отменяющие российскую культуру люди «не очень умные».

В начале ноября генеральный консул Украины Андрей Картыш призвал отменить известную русскую оперу «Борис Годунов» в миланском театре «Ла Скала» и в целом пересмотреть театральную программу нового сезона.