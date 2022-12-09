Диетологи назвали ингредиент, который нужно добавлять в кофе для снижения аппетита

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Начинать день с горячего напитка в холодное время года — важный ритуал для большинства. Порою сложно удержаться от сладких, калорийных вариантов. Однако добавление в кофе неправильных ингредиентов может серьезно навредить здоровью, и этого особенно нужно избегать при похудении.

Есть одна вкусная специя, которая поможет оставаться в форме, при этом придаст напитку отличный вкус. Это корица, пишет британское издание Shefinds со ссылкой на диетолога Тристу Бест. Она рассказала о свойствах удивительной пряности, которая подавляет аппетит.

Употребление кофе на завтрак уже работает на подавление аппетита, но если добавить корицу, эффект можно усилить. Ароматная специя — популярная добавка ко многим кофейным напиткам, так как она очень вкусная, плюс полезна для здоровья.

— Корица помогает уменьшить аппетит, способствуя чувству сытости, стабилизирует уровень глюкозы, что может предотвратить его резкие скачки, которые чреваты острым голодом и впоследствии перееданием, — рассказала доктор.

Корица отлично подходит для похудения по многим причинам, в том числе и потому, что в ней много антиоксидантов, благотворно влияющих на иммунитет.

— Растительные соединения стимулируют иммунную систему, а также отвечают за уменьшение воспаления в организме, предотвращают слипание тромбоцитов, — заверила Бест.

Щепотка или палочка корицы в кофе поможет избежать чрезмерных перекусов в течение дня, а со временем приведет к улучшению общего состояния здоровья.

Ранее врачи назвали десятку вкусных и полезных продуктов для здоровья сердца. По словам экспертов, правильное питание поможет серьезно снизить риск развития болезней в будущем и подарит хорошее самочувствие уже сегодня.