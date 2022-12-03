Названы десять вкусных и полезных продуктов для здоровья сердца

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Заботиться о здоровье сердца нужно в любом возрасте. Ответственное отношение поможет не только уменьшить риск развития недугов, в том числе инсульта, в будущем, но и добиться большей выносливости и крепкого сна уже сегодня. Один из лучших способов оздоровить важнейший орган — правильное питание, сообщает Men's Health. Нужно просто добавить в рацион десять продуктов.

Свекла

Свекла содержит множество витаминов и минералов, в том числе полезный для сердца калий. Кроме того, в ней много нитратов, утверждает доктор медицинских наук Келли Джонс. Свекольные нитраты превращаются в организме в оксид азота, который расширяет кровеносные сосуды. Это снимает стресс с сердца и улучшает кровяное давление.

Вишня

Кислая вишня — кладезь полифенолов, которые имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что регулярное употребление сока из терпкой вишни также хорошо сказывается на уровне холестерина в крови, говорит Джонс. Сок можно заменить замороженными ягодами и добавлять их в смузи.

Фисташки

Каждая порция фисташек содержит полезные моно- и полиненасыщенные жиры, клетчатку. По словам доктора Джонс, это отличный вариант для перекуса.

Цельнозерновые

Системы питания, которые включают регулярное употребление цельных злаков, могут снизить риск сердечных заболеваний. Это известно благодаря хорошо изученным средиземноморской и DASH (режим питания для людей с повышенным давлением) диетам.

— Замена очищенных злаков на цельнозерновые снижает уровень общего холестерина, а также триглицеридов, — утверждает Джонс.

По словам медика, не нужно избегать глютена, если у вас нет целиакии. Отказ от глютена чреват сокращением употребления полезных для сердца злаков.

Картофель

В картофеле много калия, который важен для нормального кровяного давления. Также всеми любимый овощ — отличный источник витамина С.

Овсянка

Клетчатка, которая содержится в овсе и овсяных отрубях, может снизить уровень «плохого» холестерина, говорит доктор и автор книги «Клуб протеиновых завтраков» Лорен Харрис-Пинкус. Она порекомендовала ввести в рацион овсяные каши или добавлять хлопья в смузи.

Авокадо

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует включать моно- и полиненасыщенные жиры в ежедневное меню, при этом исключать насыщенные и трансжиры.

— Авокадо в первую очередь содержит мононенасыщенные жиры, которые при употреблении вместо продуктов с насыщенными жирами могут помочь поддерживать здоровый уровень холестерина, — отметила Харрис-Пинкус.

Лосось

Две порции жирной рыбы в неделю нужно съедать, чтобы снизить риск болезней сердца и инсульта, однако многие не соблюдают рекомендации.

— Ешьте лосось, сельдь или сардины два раза в неделю, чтобы повысить уровень омега-3. Даже консервированный тунец содержит несколько граммов омега-3 жирных кислот, — говорит Харрис-Пинкус.

Льняное семя

В составе льняного семени — клетчатка, жиры омега-3 и фитохимические вещества под названьем лигнаны. Они также помогают снизить холестерин в крови и уменьшить риск болезней сердца, говорит Харрис-Пинкус.

Врач призвала добавлять молотые семена льна в йогурт, творог или в коктейли, кексы, блины и вафли, что организм получал больше клетчатки и белка.

Бобы

Питательные бобы богаты клетчаткой и полезными для сердца веществами, такими как фолиевая кислота, магний и антиоксиданты, которые помогут снизить кровяное давление.