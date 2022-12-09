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Собянин утвердил проекты развития бывших промзон в Москворечье-Сабурово и Коптево

Александр Афонин
Город
Собянин утвердил проекты развития бывших промзон в Москворечье-Сабурово и Коптево
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о провидении комплексного развития бывших промышленных зон в районах Москворечье-Сабурово и Коптево. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 9 декабря.

— Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участков бывших промзон по улице Москворечье, владение 12 и улице Новая Ипатовка, владение 23а. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Промзоны в районах Москворечье-Сабурово и Коптево расположились на территориях площадью 7,02 и 5,27 гектара соответственно. В рамках реорганизации специалисты обустроят там современные жилые кварталы, что позволит создать почти две тысячи рабочих мест.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что в Войковском районе столицы по программе комплексного развития территорий появится современный жилой квартал. По его словам, в данный момент на территории располагаются устаревшие коммунально-складские объекты. Благодаря благоустройству появится две тысячи рабочих мест.

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