Собянин поручил провести ремонт бывшего корпуса завода «Рено» в технополисе «Москва»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Волгоградский Просп, 42 корпус 27 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести ремонт бывшего корпуса завода «Рено», который станет новой производственной площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в Печатниках. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 9 декабря.

— Правительство Москвы выделило 260 миллионов рублей на проведение первоочередных работ по ремонту бывшего корпуса завода «Рено» по адресу: Волгоградский проспект, дом 42, корпус 11, который станет новой производственной площадкой особой экономической зоны «Технополис «Москва» в Печатниках. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

В рамках ремонта специалисты утеплят фасады здания, укрепят кровлю, проведут переустройство помещений и обновят инженерные коммуникации. По окончании работ в корпусе смогут разместиться новые резиденты ОЭЗ, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Сергей Собянин принял решение о провидении комплексного развития бывших промышленных зон в районах Москворечье-Сабурово и Коптево. В процессе работ специалисты обустроят там современные жилые кварталы.