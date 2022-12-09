Собянин поручил провести ремонт бывшего корпуса завода «Рено» в технополисе «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести ремонт бывшего корпуса завода «Рено», который станет новой производственной площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в Печатниках. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 9 декабря.
— Правительство Москвы выделило 260 миллионов рублей на проведение первоочередных работ по ремонту бывшего корпуса завода «Рено» по адресу: Волгоградский проспект, дом 42, корпус 11, который станет новой производственной площадкой особой экономической зоны «Технополис «Москва» в Печатниках. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.
В рамках ремонта специалисты утеплят фасады здания, укрепят кровлю, проведут переустройство помещений и обновят инженерные коммуникации. По окончании работ в корпусе смогут разместиться новые резиденты ОЭЗ, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого Сергей Собянин принял решение о провидении комплексного развития бывших промышленных зон в районах Москворечье-Сабурово и Коптево. В процессе работ специалисты обустроят там современные жилые кварталы.