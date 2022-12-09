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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 9 декабря, назвал «мерзкими» слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения, подписанные в 2014 году, являлись попыткой дать украинской стороне время на подготовку к противостоянию с Российской Федерацией.

— Это не просто отвратительно, это мерзко. Она поступила мелко, мерзко, — заявил белорусский лидер.

Лукашенко объяснил, что подобное поведение Меркель связано с ее желанием «быть в тренде». Он также добавил, что при заключении Минских соглашений намерения Меркель и бывшего президента Украины Петра Порошенко «были серьезными».

Лукашенко предположил, что Украина могла бы сохранить свою территориальную целостность, но только в том случае, если бы Минские соглашения были выполнены, передает телеканал «Россия 24».

Страны Запада использовали Минские соглашения для того, чтобы сохранить киевский режим. Вполне возможно, что тем самым Украину намеренно готовили к противостоянию с Россией. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев, комментируя соответствующее заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.