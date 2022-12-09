Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин раскритиковал слова Меркель о Минских соглашениях

Александр Афонин
Политика
Путин раскритиковал слова Меркель о Минских соглашениях
Фото: Пресс-служба Госдумы

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о роли Минских соглашений для Украины разочаровывают, после таких заявлений становится непонятно, как договариваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Бишкеке в пятницу, 9 декабря.

— Для меня это было неожиданным, это разочаровывает. <...> Возникает сейчас, конечно, вопрос доверия. И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос: как договариваться-то? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии? Вот это, конечно, вопрос, — сказал он.

Российский президент добавил, что, несмотря на подобные ситуации, договариваться для решения ситуации придется. Россия неоднократно показывала готовность к ведению диалога, но подобные заявления заставляют задуматься, цитирует Путина пресс-служба Кремля.

7 декабря Ангела Меркель рассказала изданию Zeit, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. По ее словам, у всех было четкое понимание — конфликт на востоке Украины лишь заморожен, а сама проблема не решена окончательно.

Украина Ангела Меркель Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте