Путин раскритиковал слова Меркель о Минских соглашениях

Фото: Пресс-служба Госдумы

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о роли Минских соглашений для Украины разочаровывают, после таких заявлений становится непонятно, как договариваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Бишкеке в пятницу, 9 декабря.

— Для меня это было неожиданным, это разочаровывает. <...> Возникает сейчас, конечно, вопрос доверия. И так-то доверие, конечно, почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос: как договариваться-то? И можно ли с кем-то договариваться? И где гарантии? Вот это, конечно, вопрос, — сказал он.

Российский президент добавил, что, несмотря на подобные ситуации, договариваться для решения ситуации придется. Россия неоднократно показывала готовность к ведению диалога, но подобные заявления заставляют задуматься, цитирует Путина пресс-служба Кремля.

7 декабря Ангела Меркель рассказала изданию Zeit, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. По ее словам, у всех было четкое понимание — конфликт на востоке Украины лишь заморожен, а сама проблема не решена окончательно.