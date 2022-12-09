Более 4,1 тысячи компаний оплачивают парковку через сервис «Московского паркинга»

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У «Московского паркинга» работает интерактивный сервис для оплаты парковки через кабинет юридического лица, сегодня свыше 4,1 тысячи компаний пользуются этим сервисом. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

С помощью сервиса столичные организации могут, к примеру, оплачивать парковку с общего счета компании, а также вести контроль расходов водителей на парковку и устанавливать для них необходимые ограничения.

Помимо этого, юрлица могут приобретать абонементы на уличные парковки и быстро получать отчеты и другую соответствующую документацию благодаря «Московскому паркингу».

В свою очередь заммэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов заявил, что чаще всего сервисом пользуются курьерские компании, интернет-магазины и банки, чтобы контролировать оплату парковки корпоративных автомобилей, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что с начала текущего года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) специалисты организовали почти 7,3 тысячи парковочных мест.