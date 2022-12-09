Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК задержал начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Мурышова

Степан Жирнов
Происшествия
СК задержал начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Мурышова
Фото: СК РФ

Сотрудники следственного комитета задержали генерала Дмитрия Мурышова, который занимал должность начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы. Об этом стало известно в пятницу, 9 декабря.

По предварительным данным, Мурышова подозревают в том, против чего он был призван бороться, — в коррупции. В настоящий момент генерал находится в Москве, в территориальном отделе Следственного комитета на допросе. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения, сообщил Telegram-канал «112».

Ранее стало известно, что по подозрению в получении взятки задержан глава комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. Его обвиняют том, что он вместе с подельниками в качестве награды за подписание госконтрактов получал от нанятых подрядчиков крупные взятки.

Взятки Следственный комитет ФТС Москва Таможня
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте