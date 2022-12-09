СК задержал начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Мурышова

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Сотрудники следственного комитета задержали генерала Дмитрия Мурышова, который занимал должность начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы. Об этом стало известно в пятницу, 9 декабря.

По предварительным данным, Мурышова подозревают в том, против чего он был призван бороться, — в коррупции. В настоящий момент генерал находится в Москве, в территориальном отделе Следственного комитета на допросе. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения, сообщил Telegram-канал «112».

Ранее стало известно, что по подозрению в получении взятки задержан глава комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. Его обвиняют том, что он вместе с подельниками в качестве награды за подписание госконтрактов получал от нанятых подрядчиков крупные взятки.