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Национальную премию дошкольного творчества вручили 8 декабря в Москве

Александр Афонин
Город
Национальную премию дошкольного творчества вручили 8 декабря в Москве
Фото: Пресс-служба оргкомитета Национальной премии дошкольного творчества
Россия, Москва, Васильевская улица, 13с1 Карта всех событий

В Центральном доме кинематографистов 8 декабря состоялась I Национальная премия дошкольного творчества, церемония награждения прошла в формате новогоднего шоу. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета премии в пятницу, 9 декабря.

— Творческое начало проявляется в ребенке с самого детства. Очень важно увидеть и поддержать первые шаги в этом направлении. Вот почему мы с радостью откликнулись на просьбу дошкольных учреждений, педагогов и создали мероприятие, ориентированное на самых юных участников, — сказал президент Ассоциации деятелей детского творчества и продюсер премии Михаил Соколов.

Организация премии проходила при участии Ассоциации деятелей детского творчества и Всероссийского комитета по дошкольному воспитанию ОМЕП. Лидеров оценивали в трех номинациях: «Дошкольное учреждение», «Педагог-воспитатель» и «Детское творчество». Памятные призы победителям вручали композитор Григорий Гладков и поэт Юрий Энтин.

Президент Всероссийского комитета по дошкольному воспитанию ОМЕП Лариса Шевченко отметила, что уровень участников был очень высоким. Она добавила, что премия позволит выявить и поддержать лучшую практику в сфере дошкольного творчества.

5 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице подошел к концу чемпионат «Технолидеры Москвы». В рамках соревнования лучшими стали 15 проектов от начинающих изобретателей из столицы и других городов России.

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