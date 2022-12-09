WarGonzo: ВСУ отводят войска из Соледара в Славянск

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Военное руководство Украины отводит свои войска из Соледара в Славянск. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Там отметили, что речь идет о двух батальонах 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Решение по отводу украинских войск в Славянск связано с перегруппировкой.

Известно, что в тот регион уже направлены киевское подразделение батальона «Айдар» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны украинской столицы.

Уточняется, что отход связан с крупными потерями среди украинских военнослужащих по линии Северск — Соледар — Бахмут. Однако о полном выводе подразделений Украины из Соледара говорить пока не приходится.

До этого офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что украинская армия ежедневно отправляет на Артемовское направление порядка 360–500 новых бойцов.

По его словам, прибытие ротно-тактических групп происходит каждый день. Марочко также добавил, что такие меры были предприняты военным командованием украинской стороны для компенсации потерь личного состава.