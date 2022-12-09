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Анатолий Карпов рассказал, когда выйдет на работу после госпитализации

Евгений Жуков
Общество
Анатолий Карпов рассказал, когда выйдет на работу после госпитализации
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов вернется на работу 13 декабря. Об этом он рассказал в пятницу, 9 декабря.

— Чувствую себя уже нормально. Сообщения про переломы у меня — это все сказки и выдумки, — цитирует слова международного гроссмейстера ТАСС.

О госпитализации Анатолия Карпова сообщил 31 октября бизнесмен Андрей Ковалев. Он утверждал, что на гроссмейстера напали неизвестные, когда тот выходил из здания Госдумы. Однако эту информацию опровергла помощница шахматиста.

После этого появилась противоречивая информация о состоянии и диагнозе Карпова. Утверждалось, что гроссмейстера ввели в искусственную кому. Согласно другим источникам, шахматист был госпитализирован с переломом шейки бедра после неудачного падения.

Вскоре жена гроссмейстера Наталья Булавнова сообщила, что Карпов в сознании и хочет вернуться домой. Однако врачи уверяют шахматиста в необходимости оставаться под наблюдением. По словам супруги, Карпов был очень зол и недоволен тем, что его никак не забирали из реанимации.

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