Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном доме в Рязани. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в экстренных службах

— По улице Пушкина в двухэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате произошло частичное обрушение второго этажа на первый, — передает слова источника ТАСС.

В результате инцидента произошло частичное обрушение второго этажа здания. Под завалами могут находиться люди. Представитель экстренных служб также добавил, что пожара в результате взрыва не последовало.

Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале написал, что в результате происшествия пострадали два человека.

Фото: Telegram / Павел Малков

За сутки с 4 по 5 декабря в России произошло три взрыва газа в жилых домах: в Ярославле, Заволжье (Нижегородская область) и Нижневартовске (ХМАО). В настоящее время экстренные службы уточняют данные о пострадавших и погибших во всех трех инцидентах. «Вечерняя Москва» решила напомнить о профилактических мерах, которые нужно предпринимать, чтобы избежать подобных ЧП.