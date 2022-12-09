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Машина сбила пешехода в центре столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Машина сбила пешехода в центре столицы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Зубовская улица Карта всех событий

В центре Москвы автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 9 декабря.

ДТП произошло на Зубовской улице в районе дома № 5/36. Пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу, когда его сбила машина.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение в районе аварии незначительно затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло в Подмосковье. В районе 12 часов дня в пятницу, 9 декабря, возле деревни Малая Дубна Орехово-Зуевского городского округа пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, пострадали 10 человек.

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