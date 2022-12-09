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Начальника управления по противодействию коррупции ФТС России арестовали на два месяца

Александр Афонин
Происшествия
Начальника управления по противодействию коррупции ФТС России арестовали на два месяца
Фото: Пресс-служба Басманного суда

Басманный районный суд столицы заключил под стражу на два месяца генерала Дмитрия Мурышова, который занимал должность начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 9 декабря.

Мурышова будет находиться под стражей до 8 февраля следующего года. Решение суда было принято на основании статьи Уголовного кодекса России «Получение взятки». Ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста были отклонены.

Мурышова задержали в Москве ранее в пятницу. По предварительным данным, его подозревают в коррупции. После задержания генерала доставили в территориальный отдел СК для проведения допроса.

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