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Церемония гашения марок о героях СВО прошла в Музее Победы

Александр Афонин
Город
Церемония гашения марок о героях СВО прошла в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялась церемония гашения почтовых марок, посвященных героям специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 9 декабря.

— Теперь граждане нашей страны получат возможность приобрести марки в отделениях почтовой связи и салонах «Коллекционер» по всей России, для создания патриотических памятных коллекций филателистической продукции государственных знаков почтовой оплаты, — говорится в сообщении.

Мероприятие прошло в рамках форума «Школа героя», посвященного обсуждению проектов патриотического воспитания. В нем приняли участие помощник президента России Владимир Мединский, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, начальник управления российского президента по общественным проектам Сергей Новиков и другие.

Всего было представлено 10 марок. Они вошли в серию «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции». Каждая из марок выпущена тиражом 70 000 экземпляров.

До этого сообщалось, что в Музее Победы состоялась премьера документального фильма «Курсанты Кремля». Мероприятие было приурочено к 105-летию со дня основания Московского высшего общевойскового командного училища.

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