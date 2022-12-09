В Музее Победы прошла всероссийская премьера фильма «Курсанты Кремля»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Премьера документального фильма «Курсанты Кремля» состоялась в Музее Победы 8 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие было приурочено к 105-летию со дня основания Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ).

Фильм повествовал об истории училища, а также о становлении заведения и его выпускниках.

Первыми картину увидели военные, курсанты училищ и представители от общественных организаций.

До этого стало известно, что онлайн-кинотеатр Музея Победы в пятницу, 9 декабря, в День Героев Отечества проведет бесплатный показ документальной ленты «Я каждой ночью на войне».

Недавно в учреждении прошла патриотическая акция-концерт «Поклон героям всех времен», в которой приняли участие около 300 артистов из Якутии. Мероприятие было также приурочено ко Дню Героев Отечества.

Кроме того, 7 декабря в Музее Победы состоялась передача фотографий и историй якутян — Героев Советского Союза для включения во всенародный исторический проект «Лица Победы». Увидеть их можно в одноименном мультимедийном зале в столичном учреждении, а также на сайте проекта.