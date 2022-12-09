Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Музее Победы прошла всероссийская премьера фильма «Курсанты Кремля»

Полина Долганова
Город
В Музее Победы прошла всероссийская премьера фильма «Курсанты Кремля»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Премьера документального фильма «Курсанты Кремля» состоялась в Музее Победы 8 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие было приурочено к 105-летию со дня основания Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ).

Фильм повествовал об истории училища, а также о становлении заведения и его выпускниках.

Первыми картину увидели военные, курсанты училищ и представители от общественных организаций.

До этого стало известно, что онлайн-кинотеатр Музея Победы в пятницу, 9 декабря, в День Героев Отечества проведет бесплатный показ документальной ленты «Я каждой ночью на войне».

Недавно в учреждении прошла патриотическая акция-концерт «Поклон героям всех времен», в которой приняли участие около 300 артистов из Якутии. Мероприятие было также приурочено ко Дню Героев Отечества.

Кроме того, 7 декабря в Музее Победы состоялась передача фотографий и историй якутян — Героев Советского Союза для включения во всенародный исторический проект «Лица Победы». Увидеть их можно в одноименном мультимедийном зале в столичном учреждении, а также на сайте проекта.

Кино Премьеры Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте