Могут ли торговые сети продавать продукты с истекающим сроком годности

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До того момента, пока не истечет срок годности продукта, торговые сети имеют права оставлять его доступным для покупателей, однако магазины стараются не доводить до истечения срока. При этом не существует законных способов удлинить срок годности без внесения изменений в рецептуру продуктов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал независимый эксперт ретейла Александр Анфиногенов.

Эксперт отметил, что ретейлеры заранее рассчитывают, сколько продуктов должно находиться на полках.

— Самую большую головную боль — срок хранения — ретейл перекладывает на производителя. Производитель следит за оборачиваемостью товара, от этого зависят все объемы и расчеты. Когда заканчивается срок годности, то его нужно или забирать производителю, или утилизировать сети — это дополнительные затраты, и до них стараются не доводить правильными расчетами, — объяснил Анфиногенов.

Сети могут продавать продукты до указанного на упаковке срока, подчеркнул эксперт. Магазинам невыгодно рисковать, так как в случае обнаружения просроченных продуктов их ждут проблемы. Тем более что любой потребитель может сфотографировать продукт с истекшим сроком годности, выложить фото в Сеть, и эту информацию сразу же подхватят конкуренты, заметил специалист.

Не существует законных способов увеличить срок годности продукта, если при этом не меняется его рецептура, уверен Анфиногенов.

— Когда товару назначается срок годности, учитывается совокупность факторов, которые входят в его состав, упаковка, которая позволяет сохранять свежесть установленное время. Производители и сети стараются сделать так, чтобы у любого продукта был максимальный срок хранения. Где совсем нельзя (например, молочная продукция, мясо) — здесь, конечно, другая история, но и там стараются особым образом упаковывать и т. д., — рассказал специалист.

Еще до истечения срока годности сети задумываются о приобретении более свежих продуктов, подчеркнул специалист. Магазины категорически не допускают присутствия на полках просроченного товара — даже того, у которого срок заканчивается через несколько дней, а то и недель.

Такой подход возможен благодаря автоматизации бизнес-процессов, уточнил эксперт.

— Все сети имеют мощные системы автоматизации бизнеса, в которые заносится все до последней скрепки и целлофанового пакета. Партия, которая поступает в любой категории, сразу же оцифровывается, ее срок годности тоже понятен. Как только начинает мигать «красный флажок» для каждой категории (где-то через месяц, где-то — через полтора), начинается работа закупщиков с производителем, — объяснил специалист.

Срок годности продукта прописан профессионалами отрасли в каждой категории, и для каждого продукта он является максимально возможным, подчеркнул эксперт. Любая попытка продлить срок хранения выглядит нерациональной, если при этом не вносятся изменения в состав продукта, заключил Анфиногенов.