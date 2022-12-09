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Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на дублере Рублевского шоссе

Александр Афонин
Происшествия
Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на дублере Рублевского шоссе
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 83к4 Карта всех событий

Водитель автомобиля сбил велосипедиста, пересекавшего пешеходный переход на дублере Рублевского шоссе. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— На Рублевском шоссе в районе дома 83к4 (дублер) произошло ДТП с участием автомобиля и человека, пересекавшего пешеходный переход на велосипеде, — говорится в сообщении.

На месте аварии работают оперативные службы города. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, а также уточняют информацию о пострадавших. Движение на участке не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Аналогичная ситуация произошла 9 декабря в центре Москвы. На Зубовской улице пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу, когда его сбила машина. На месте происшествия работали оперативные службы города.

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