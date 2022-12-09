Минюст внес в список иноагентов журналиста Фишмана и игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова

Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции Российской Федерации внесло издание The Bell в реестр иностранных агентов СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 9 декабря.

Помимо этого, в список физических лиц иноагентов был внесен журналист и ведущий телеканала «Дождь»* Михаил Фишман, игрок телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. Также в данный внесены философ Рубен Апресян, общественный деятель Ростислав Моргузалов и «Экологическое движение 42», передает официальный сайт министерства.

До этого Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью «Город без преград»*, учрежденное уже фигурирующим в списке социологом Искандером Ясавеевым**.

Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении СМИ требований соответствующего закона для иноагентов, направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.

В Минюсте напомнили, что, согласно требованиям законодательства, юрлица подлежат включению в список, а создаваемые ими материалы, распространяемые на территории государства, подлежат обязательной маркировке.

*Организации признаны в РФ СМИ-иноагентами.

**Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.