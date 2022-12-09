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В Госдуму внесли законопроект о выходе России из Международного валютного фонда

Александр Афонин
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходе России из Международного валютного фонда
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Государственную думу внесли законопроект, в котором предлагается выход России из соглашения о присоединении к Международному валютному фонду (МВФ). Соответствующий документ был опубликован в думской электронной базе в пятницу, 8 декабря.

— Денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года, — говорится в документе.

С подобной инициативой выступили депутаты КПРФ. Как утверждают парламентарии, сегодня России нет смысла продолжать участвовать в МВФ. Это связано с тем, что фонд не смог предотвратить введение новых антироссийских санкций, отмечается в документе.

Накануне сообщалось, что депутаты Госдумы рассмотрят поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают наказание за содействие диверсионной деятельности. Максимальный срок по ним после принятия документа может достигнуть пожизненного лишения свободы.

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