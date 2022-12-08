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В Думу внесут поправки о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии

Анастасия Колоскова
Политика
В Думу внесут поправки о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсии
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы рассмотрят поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают наказание за содействие диверсионной деятельности вплоть до пожизненного срока лишения свободы. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

— Предполагается внести поправки в Уголовный кодекс, предусмотрев отдельно уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, — рассказал он.

Депутат уточнил, что документ внесут в Госдуму 8 декабря. Поправки коснутся трех статей УК: «О содействии, вовлечении, призывах, склонении и финансировании диверсионных актов», «Обучение диверсионным актам» и «Создание преступных сообществ с целью совершения диверсионных актов». Максимальный срок по ним после принятия документа может достигнуть пожизненного лишения свободы, передает ТАСС.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводится полный запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, что означает закон о запрете пропаганды ЛГБТ и за что грозят штрафы. Как уточняется, пропаганда нетрадиционных ценностей теперь запрещена среди людей любого возраста. Ограничения в основном коснутся СМИ, интернет-ресурсов, а также книжной и киноотраслей.

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