Кадыров опубликовал видео обучения бойцов управлению БПЛА в зоне спецоперации

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Глава Чеченкой Республики Рамзан Кадыров в пятницу, 9 декабря, рассказал о широком применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) чеченскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, Кадыров опубликовал видеоролик, где демонстрируется процесс обучения бойцов управлению данным устройством непосредственно в зоне боевых действий.

— Как говорится, мал золотник, да дорог. Они очень полезны при ведении разведки, выявлении вражеских позиций и корректировки огня артиллерии, — заявил чеченский лидер.

Он также отметил, что подобный тип вооружения является одним из самых эффективных средств не только на линии фронта, но и в тылу позиций противника. Само обучение по управлению беспилотником происходит практически на поле боя. Как отметил Кадыров, «тут и теория, и практика вместе, а следовательно, процесс обучения продвигается ускоренными темпами».

После прохождения обучающего курса военнослужащий может управлять не только такими устройствами, но и более массивными беспилотниками, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Рамзан Кадыров

До этого Кадыров опубликовал кадры с бойцами полка «Север-Ахмат», находящимися в зоне специальной военной операции на Украине.