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Девять молодых москвичей получили награды за героические поступки

Евгений Жуков
Город
Девять молодых москвичей получили награды за героические поступки
Фото: ВКонтакте / Город Героев Москва

В столице состоялась торжественная церемония награждения молодых москвичей, которые совершили героические поступки. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе проекта «Город героев Москва».

— Мы спешим поделиться итогами торжественной церемонии награждения, завершающей комплекс мероприятий Дня Героев Отечества, — заявили в пресс-службе.

Так, в номинации «Герои среди нас» победителями стали Светлана Хорхордина, Александр Кислов, Богдан Рудик. В номинации «Сохранение исторической памяти» наградили Сергея Краснова, Рауфа Мамедова и Егора Худобко. А Арсений Колодеев, Арсен Дедегкаев и Александр Мещанинов стали победителями в номинации «Вместе с Донбассом», передает официальная страница проекта.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин вручил в Кремле золотые звезды Героям России, среди которых военнослужащие и космонавты.

Награды из рук российского лидера получили космонавты Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков. Они также удостоены звания «Летчик-космонавт РФ». Помимо этого, золотые звезды были вручены еще десяти Героям России.

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