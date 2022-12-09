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Пенсионеры пожаловались, что дочь избивает их и пытается лишить квартиры в центре Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Пенсионеры пожаловались, что дочь избивает их и пытается лишить квартиры в центре Москвы
Фото: gov.spb.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения жилищных прав пенсионеров в столице. Об этом сообщается в пятницу, 9 декабря, на сайте СК РФ.

В эфире федерального телеканала обсуждалась история о том, что дочь ученых-химиков, которые вышли на заслуженный отдых, пытается лишить их собственности на четырехкомнатную квартиру в центре Москвы. Пенсионерка рассказала, что дочь много раз ее избивала, а однажды необоснованно вызвала психиатрическую помощь, чтобы добиться признания через суд недееспособности матери.

В настоящее время следователи по данному факту проводят процессуальную проверку.

— Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову Андрею Александровичу представить доклад о промежуточных результатах проверки. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ, — сказано в сообщении.

26 октября сообщалось, что мужчину, убившего своего отца на юго-западе столицы, отправят на лечение. Расследование по уголовному делу об убийстве пожилого мужчины на юго-западе столицы завершено. В ходе расследования был проведен комплекс экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическая, по результатам которой стало понятно, что 32-летнему подозреваемому требуется лечение.

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