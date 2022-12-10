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Диетолог Соломатина назвала неожиданную причину лишнего веса у женщин

Рафаэль Залян

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Общество
Диетолог Соломатина назвала неожиданную причину лишнего веса у женщин
Фото: depositphotos

Эксперты из Мичиганского университета выяснили, что загрязненный воздух влияет на индекс массы тела женщин, их фигуры и вес, а также жироотложения. Особенно воздействует на набор массы, согласно исследованиям, высокий уровень мелких частиц, диоксида азота и озона в воздухе. Способна ли загрязненная среда влиять на вес девушек, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной.

По словам специалиста, функция микробов, которые имеются в женском организме и играют значительную роль в регуляции обмена веществ, нарушаются под воздействием химических загрязнителей, которые человек вдыхает или употребляет через воду и пищу:

— В результате этого нарушается способность этих микроорганизмов расщеплять жиры, которые образовываются. И то, что не поглотили бактерии, непременно окажется на наших талии, бедрах, животе и иных «злачных» местах.

Соломатина уточнила, что кишечные микробы помогают человеку быстрее переваривать жир. Если же вокруг имеются источники химического загрязнения, то длительное нахождение в такой среде способно нарушить важные функции этих бактерий. Следствием этого может стать не только нарушение обмена веществ, развитие ожирения, может также запуститься механизм переедания.

— Следовательно, грязный воздух и вправду ведет к скапливанию жиров и их отложению, так как нарушаются все обменные процессы в организме, — уточнила спикер.

В то же время, по словам эксперта, могут нарушиться функции эндокринной и нервной систем:

— Но вот насчет того, что такие процессы могут наблюдаться только в женском организме, — очень спорное утверждение. Так как при аналогичном исследовании в кругу мужчин показатели были бы примерно одинаковыми.

То есть грязный воздух влиял бы и на индекс массы тела представителей сильного пола, так как нарушалась бы обменная функция.

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