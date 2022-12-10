Макрон: Европа должна выработать сильный ответ на закон США о снижении инфляции

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Европа должна в ближайшие месяцы выработать сильный ответ на Акт о снижении инфляции (IRA), принятый в США этим летом. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

— Нам нужно выработать сильный европейский ответ на этот закон в течение ближайших месяцев. <...> Европейской индустрии необходимо быть конкурентоспособной на фоне американских мер, — сказал он по итогам саммита стран юга Евросоюза.

Макрон подчеркнул, что «европейский ответ» должен появиться до конца первого квартала 2023 года. В данный момент, продолжил французский лидер, ЕС ведет с США переговоры о некоторых исключениях для продукции еврозоны в контексте IRA, передает ТАСС.

Принятый в Америке Акт побуждает население покупать американскую продукцию, а также гарантирует льготы в сфере энергообеспечения для предприятий, оказавшихся на территории США, снижение налоговой нагрузки и субсидии при покупке электрокаров, произведенных в США.

Как Штаты обогащаются за чужой счет и что об этом думают европейские политики — в материале «Вечерней Москвы».