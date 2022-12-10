Посольство РФ в Вашингтоне: Новые санкции США нацелены на очернение «неугодных»

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Новые антироссийвкие санкции США нацелены на очернение «неугодных» путем навешивания ярлыков по типу «нарушитель прав человека», сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

— Новые санкции против российских физических и юридических лиц — не что иное, как рекламная кампания администрации США, нацеленная на очернение «неугодных» путем навешивания ярлыков «нарушителей прав человека», — говорится в сообщении.

В дипмиссии пояснили, что цель действий Штатов — оказать давление и провести искусственные разделительные линии между «истинными демократиями» и «автократиями».

В посольстве также подчеркнули, что Вашингтон стремится «наказать» Россию за самостоятельную позицию в международных делах, а Глобальный акт Магнитского — «очередная крапленая карта в колоде» США, которую используют для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Акт Магнитского дает полномочия президенту Америки обновлять список иностранных граждан, которые, по его мнению, виновны в нарушениях, направленных против правозащитников.

В минувшую среду, 7 декабря, Министерство торговли США включило в черный список 24 иностранные организации, из них 10 базируются на территории России.