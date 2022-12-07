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Минторг США включил 24 иностранные организации в черный список

Александр Афонин
В мире
Минторг США включил 24 иностранные организации в черный список
Фото: Unsplash

Министерство торговли Соединенных Штатов включило в свой черный список 24 иностранные организации, из них 10 базируются на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе американского ведомства в среду, 7 декабря.

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