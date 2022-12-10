Читатели Le Figaro назвали киевские власти мафией после ареста во Франции украинского миллионера

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Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на судебное разбирательство в отношении украинского миллионера Дмитрия Малиновского, заявив, что киевские власти — мафия.

В Le Figaro пояснили, что Малиновский был без какого-либо разбирательства признан Украиной погибшим в результате ДТП еще в 2014 году. Однако позже стало известно, что за два месяца до этого миллионер с помощью поддельного румынского паспорта попал во Францию.

В 2018 году предпринимателя обвинили в «организованном отмывании бандитских доходов», а в минувший четверг приговорили к 4,5 года лишения свободы с выплатой штрафа в сто тысяч евро. Кроме того, у Малиновского конфисковали купленные им старинный замок Ла-Рошпо и автомобиль Rolls-Royce.

«Создается впечатление, что на Украине, как и за ее пределами, всем вертит какая-то мафия, готовая торговать всем чем угодно, лишь бы денег было много. Беспринципные, крайне опасные люди»; «Вот ради кого (президент Франции Эммануэль — прим. «ВМ») Макрон лишает французов нефти и газа, а заодно гонит до предела инфляцию, причем взрывным образом»; «То, что замок Ла-Рошпо попал в руки украинского мафиози, — это невероятный позор», — отреагировали на разбирательство читатели Le Figaro.

До этого читатели французского издания раскритиковали виртуальное выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании ООН и призвали его к разделу своей же страны.