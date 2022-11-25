Читатели Le Figaro призвали Зеленского к разделу Украины

Фото: bundeskanzleramt.at

Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали виртуальное выступление Владимира Зеленского на заседании ООН.

— Кто ему (Зеленскому — прим. «ВМ») скажет, что он не в супер-продукции Netflix и что он ведет Украину к катастрофе? Либо он соглашается на раздел Украины сейчас, либо он приведет к исчезновению независимой Украины, — отметил al core.

Пользователь Pampelonne напомнил, что ВСУ разрушают гражданскую инфраструктуру Донецка уже восемь лет.

— Этот сумасшедший Зеленский мне абсолютно ненавистен, и я знаю все больше и больше французов, которые придерживаются того же мнения. И не говорите нам, что Россия угрожает остальной Европе, — цитирует пользователя Hijokemqihuguy РИА Новости.

Накануне Зеленский призвал лишить Российскую Федерацию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать его решения. Также украинский лидер призвал лишить РФ права вето на решения Совбеза. По его словам, данные меры «восстановят справедливость внутри структуры ООН».

Также украинский лидер пригласил экспертов ООН приехать на объекты критически важной инфраструктуры в стране для оценки их состояния.