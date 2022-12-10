МИД: США в 2023 году потратят 11 миллиардов долларов на кибератаки против неугодных правительств

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Соединенные Штаты планируют в следующем году потратить 11 миллиардов долларов на кибератаки против неугодных правительств, заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.

— Западные страны хотят использовать информацию и ее носители — речь о больших данных и программных средствах их передачи — для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки, — пояснил Сыромолотов.

По его словам, бюджет Пентагона на кибератаки в 2023 году — 11 миллиардов долларов. Дипломат отметил, что Белый дом еще в октябре объявил весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов, передает РИА Новости.

В октябре вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2022 году количество кибератак на Россию увеличилось на 80 процентов. Он отметил, что именно госсектор стал излюбленной целью «кибервойск» всех недружественных стран в этом году — около 25 тысяч кибернападений. В 2021 году больше всего кибератакам подвергался финансовый сектор страны.