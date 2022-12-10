Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МИД: США в 2023 году потратят 11 миллиардов долларов на кибератаки против неугодных правительств

Георгий Соланович
В мире
МИД: США в 2023 году потратят 11 миллиардов долларов на кибератаки против неугодных правительств
Фото: shutterstock

Соединенные Штаты планируют в следующем году потратить 11 миллиардов долларов на кибератаки против неугодных правительств, заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.

— Западные страны хотят использовать информацию и ее носители — речь о больших данных и программных средствах их передачи — для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки, — пояснил Сыромолотов.

По его словам, бюджет Пентагона на кибератаки в 2023 году — 11 миллиардов долларов. Дипломат отметил, что Белый дом еще в октябре объявил весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов, передает РИА Новости.

В октябре вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2022 году количество кибератак на Россию увеличилось на 80 процентов. Он отметил, что именно госсектор стал излюбленной целью «кибервойск» всех недружественных стран в этом году — около 25 тысяч кибернападений. В 2021 году больше всего кибератакам подвергался финансовый сектор страны.

США кибератаки Бюджет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте