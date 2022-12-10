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Ефимов: Участок бывшей промзоны в Коптеве реорганизует правообладатель

Александр Афонин
Город
Ефимов: Участок бывшей промзоны в Коптеве реорганизует правообладатель
Фото: Пресс-служба

Участок бывшей промышленной зоны в столичном районе Коптево будет реорганизован по программе комплексного развития территорий правообладателем. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мэр Москвы принял решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны, расположенного между Тимирязевским парком и улицей Новая Ипатовка. Реорганизацией территории площадью 5,27 гектара займется правообладатель. Бюджетный эффект от реализации проекта составит около 525 миллионов рублей в год, — сказал он.

На данный момент территория бывшей промзоны используется неэффективно. Там расположились складские помещения, парковки и автосервис. Вложения в развитие участка составят 11,05 миллиарда рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в рамках работ на территории появится около 67 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, из которых более 6,7 тысячи «квадратов» выделят для реализации программы реновации. Общественно-деловые и социальные объекты займут более 50 тысяч квадратных метров.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о проведении комплексного развития бывшей промышленной зоны в районе Коптево. Площадь участка составила 5,27 гектара, где расположится современный жилой квартал.

Строительство Район Коптево Владимир Ефимов
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