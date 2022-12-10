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Ветеранские организации Москвы и Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве

Георгий Соланович
Город
Ветеранские организации Москвы и Донбасса подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Руководители общественных ветеранских организаций Москвы, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в субботу, 10 декабря, в Государственном Кремлевском дворце подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Московский городской совет ветеранов предложил заключить соглашения с ветеранскими организациями республик и оказывать им помощь. Мы получили согласия, создали специальные комиссии, которые сформировали тексты соглашений. В них предусмотрены наша совместная работа, информирование друг друга, обмен опытом, делегациями для изучения того или иного направления ветеранской работы, — пояснил глава ветеранского совета Георгий Пашков.

Соглашения помогут организовать совместную работу по реализации программ соцподдержки ветеранов войны, труда, военной службы и других категорий граждан пенсионного возраста, нуждающихся в помощи. По словам Пашкова, подписанный документ также предусматривает совместную деятельность по увековечиванию значения Великой Отечественной войны, воспитанию молодежи и ряду других направлений, передает официальный сайт мэра Москвы.

17 ноября в Музее Победы прошло торжественное мероприятие в честь 30-летия создания Организации ветеранов войны, труда, вооруженных сих и правоохранительных органов ветеранов Западного административного округа Москвы.

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